Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi!

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İzmit Kadıköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, çöp kutularında biriken ve taşan çöplerin bir an önce toplanmasını istiyor

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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Gazetemizin WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşan İzmit Kadıköy Mahallesi Gencer Sokak sakinleri, evlerinin önlerinde biriken ve henüz toplanmayan çöpler nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler. Biriken çöplerin görüntü kirliliğini oluşturduğunu, aynı zamanda da koku yaptığını belirten İzmitli vatandaşlar, konu hakkında yetkililerden çözüm istediklerini belirttiler.

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Muhabir Barış Yahya Çinçin

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