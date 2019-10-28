Bu görüntü vatandaşı isyan ettirdi!

Gazetemizin WhatsApp İhbar Hattı’na ulaşan İzmit Kadıköy Mahallesi Gencer Sokak sakinleri, evlerinin önlerinde biriken ve henüz toplanmayan çöpler nedeniyle şikayetlerini dile getirdiler. Biriken çöplerin görüntü kirliliğini oluşturduğunu, aynı zamanda da koku yaptığını belirten İzmitli vatandaşlar, konu hakkında yetkililerden çözüm istediklerini belirttiler.