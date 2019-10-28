Türk Eğitim-Sen Başkanı: Cumhuriyetimiz’e daha çok sahip çıkmalıyız!

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“DÜŞMANLA DA İHANETLE DE SAVAŞTIK”

600 yıllık Osmanlı’nın enkazından çıkardığımız bu harika fidan bugün koca bir ağaç olmuştur ki zaman zaman ihanet odakları, yer yer gövdesini kazımaya çalışsalar da kökü Türk Milleti’nin kökü kadar sağlamdır. Cumhuriyetimizin 96. yıldönümüne erişme mutluluğu içerisindeyiz. Asgarisi 4 bin yıllık Türk tarihinin son asrı, tükenişten dirilişe ve dirilişten yüceliğe uzanan kutlu yürüyüşün mihenk taşı Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. En zorlu zamanda, en beter şartlarla ve binbir zahmetle kurduk biz bu Cumhuriyeti. Her aşamasında kanımız da var, canımız da, heyecanımız da. Silahla da savaştık, karasabanla da. Düşmanla da savaştık, ihanetle de. Açlıkla da boğuştuk, hastalıkla da. Çok yetim kaldık, çok aç ve açıkta kaldık; ama yılmadık. Yıl yıl Cumhuriyet mucizesini gerçekleştirdik. Ve o Sarı Paşa’nın, varlığını Türk varlığına armağan eden o gök bakışlı Gazi’nin vefatına kadar tek bir yürekti milletçe ruhumuz.

“ÖRGÜTLER MİLLETİMİZİ BÖLEMEYECEK”

“Nihayet; han, hükümdar, sultan veya başka bir son altında bir kişinin veya bir kliğin egemenliği yerine milletin egemenliğinin önemini ancak Atatürk’le anlayabildik. İster PKK, ister IŞİD, isterse FETÖ olsun asla hiçbir hain emel; bu ülkeden nemalanamayacak, hayalini kurdukları iç savaşı, bölünmüşlüğü göremeyeceklerdir. Türk milleti onuru ve cesaretiyle her türlü illete göğüs geren bir millettir. Milli kurtuluş mücadelesinde yedi düvele karşı mücadele etmiş olan milletimiz, bu badireleri de atlatacak, teröre ve içerde dışarda her türlü belayı tarihe altın harflerle geçmiş Orta Asya bozkırlarından Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan üstün ruhu ile alt edecektir. O ruh ki millet olma ruhudur ve Orta Asyalardan Anadolu’ya, Balkanlar’a taşınmıştır.

“CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

600 yıllık Osmanlı’nın enkazından çıkardığımız bu harika fidan bugün koca bir ağaç olmuştur ki zaman zaman ihanet odakları, yer yer gövdesini kazımaya çalışsalar da kökü Türk Milleti’nin kökü kadar sağlamdır. Bizi biz yapan o ulvi ruh, heyecan ve cesaretle Cumhuriyetimize her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız ve varlığını Türk Milleti’nin varlığına adayanların sayısını arttırmalıyız. Türk Eğitim-Sen olarak kuruluş ve varoluş vazifemiz budur. Başta Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, 96 yıllık zaman zarfında yitirdiğimiz tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet ve minnetlerimizi sunar, milletçe nice 100’üncü ve 1000’inci yıldönümlerine erişmek dileğiyle mutluluklar dilerim. Cumhuriyetimizin varlığı daim, gücü kaim ve sevinci hep içimizde olsun!