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Tüm Siyasi Parti Temsilcileri Selanik ziyaretine gidiyor

Kamu Yararına Çalışan Dernekler statüsünde olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Yöneticileri veKocaeli’de bulunan siyasi partilerin İl Başkan ve Başkan Yardımcıları’ndan oluşan 45 kişilik bir heyet, Yunanistan’da bulunan Gümülcine Başkonsolosluğu’nun daveti üzerine Selanik’e gidecek.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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Kamu Yararına Çalışan Dernekler statüsünde olan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Yöneticileri veKocaeli’de bulunan siyasi partilerin İl Başkan ve Başkan Yardımcıları’ndan oluşan 45 kişilik bir heyet, Yunanistan’da bulunan Gümülcine Başkonsolosluğu’nun daveti üzerine Selanik’e gidecek. 45 kişilik heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı’nda alınan karar ve Vali’liğin onayı ile Gümülcine’de düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na görevli olarak katılacak.

Ziyaret kapsamında Gümülcine’de düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na katılacak olan 45 kişilik heyet, Batı Trakya’da bulunduğu süre içerisinde Gümülcine ve Selanik Başkonsolosluklarıbaşta olmak üzere İskeçe ve Gümülcine’de bulunan azınlığımıza ait müftülükler, Türk Birlikleri, Belediye  Başkanlıkları, merhum Dr. Sadık Ahmet’in kurucu önderi olduğu Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi ve Azınlık derneklerinin Başkan, yönetici ve temsilcileri ile bir araya gelecek.

YOĞUN KATILIM

Ziyarete Batı Trakya Türkleri Derneği adına katılacak olan yöneticilerin  yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil Güngör Dokuzlar, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Sunay Gezer, İYİ Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Nusret Acur, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Nihat Yıldız, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Büyük Birlik Partisi Önceki Dönem Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar  ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Koordinatörü Uğur Işık katılacak.

“HAKLARI GASP EDİLEN TÜRKLERE MORAL”

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk; “Bu ziyaretin Batı Trakya’da yaşayan ve milli kimlikleri reddedilen, yapılan uluslararası anlaşmalara ve Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ikili anlaşmalara rağmen hakları gasp edilen Batı Trakya Türk Azınlığına büyük bir moral kaynağı olacağına, hangi parti olursa olsun Türk milletinin siyaset üstü bir dava konusu olan Batı Trakya konusunda tutum ve tavrını net bir şekilde bir kez daha ortaya koyacağına inanıyoruz” dedi.

“ÖRNEK KATILIMLI İLK ZİYARET”

Tüm siyasi parti temsilcilerinden katılımcılarının olduğu ziyaretin birlik ve beraberlik duygularının en güzel örneği olduğunu ifade eden Başkan Öztürk; “Cumhuriyet  tarihinde ilk defa gerçekleştirilen bu kapsamdaki bir ziyaretin şehrimizdeki parti İl Başkanlıkları arasındaki birlik ve beraberliğin yeni bir tezahürü olacağına ve tüm Türkiye’ye örnek teşkil edeceğine inanmakta olup ziyaretimizin şimdiden hem ülkemize, hem şehrimize hem de Batı Trakya’mıza hayırlar getirmesini ve Batı Trakya Türk Azınlığı’nın yaşamakta olduğu sorunların çözümüne katkı sağlamasını en içten dileklerimizle temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 10:35 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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