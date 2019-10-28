SEKA Devlet'te intihar girişimi

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde görevli güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K.T., hastanenin çatısına çıktı. İntihar edeceğini belirten S.K.T.’nın indirilmesi için mesai arkadaşları yoğun çaba harcadı. Olay yerine gelen hastanenin başhekimi, güvenlik görevlisini ikna ederek çatıdan indirdi. S.K.T., sağlık kontrolü için hastaneye alındı.