Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde görevli güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K.T., hastanenin çatısına çıktı. İntihar edeceğini belirten S.K.T.’nın indirilmesi için mesai arkadaşları yoğun çaba harcadı. Olay yerine gelen hastanenin başhekimi, güvenlik görevlisini ikna ederek çatıdan indirdi. S.K.T., sağlık kontrolü için hastaneye alındı.
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SEKA Devlet'te intihar girişimi
İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde intihar girişimi yaşandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz