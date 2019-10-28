Darıca'da yaşayan Mustafa D. ve Sevgi D. çifti dün gece aralarındaki sorunları konuşmak için denir kenarına gitti. Mustafa D. ve Sevgi D. bu sırada tartışmaya başladı. Mustafa D. tartışmanın verdiği bunalımla intihar etmek için denize atladı. Kocasının suya atladığını gören Sevgi D. de peşinden suya atlayarak denize düşen kocasını kurtardı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ısrarlarına rağmen çift hastaneye gitmeyi reddetti.
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Eşiyle tartıştı denize atladı!
Darıca'da eşiyle tartışan Mustafa D. intihar etmek için denize atladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz