Eşiyle tartıştı denize atladı!

Darıca'da yaşayan Mustafa D. ve Sevgi D. çifti dün gece aralarındaki sorunları konuşmak için denir kenarına gitti. Mustafa D. ve Sevgi D. bu sırada tartışmaya başladı. Mustafa D. tartışmanın verdiği bunalımla intihar etmek için denize atladı. Kocasının suya atladığını gören Sevgi D. de peşinden suya atlayarak denize düşen kocasını kurtardı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ısrarlarına rağmen çift hastaneye gitmeyi reddetti.