İŞKUR tarafından Kocaeli'de açık iş ilanları yayımlandı. Buna göre 229 firma elaman arıyor.
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Kocaeli'de 229 firma eleman arıyor
İŞKUR açık iş ilanlarına göre 229 firma elaman arıyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz