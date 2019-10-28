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Kocaeli'de 229 firma eleman arıyor

İŞKUR açık iş ilanlarına göre 229 firma elaman arıyor
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İŞKUR tarafından Kocaeli'de açık iş ilanları yayımlandı. Buna göre 229 firma elaman arıyor.

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