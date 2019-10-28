Şenol Ergüney suç duyurusunda bulunacak

Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan Ersoy Kandemir, önceki gün yaptığı basın açıklamasında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki idarecilerin ilimizde yaşayan halkın sağlığını bilinçli olarak tehlikeye attığını söylemiş, İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ve Hastanelerden Sorumlu Yardımcısı Mürsel Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etmişti. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, konuyla ilgili açıklama yaparak iddiaların asılsız olduğunu belirtti, Ersoy Kandemir hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

İŞTE ERGÜNEY’İN AÇIKLAMASI

"25 Ekim 2019 tarihinde ilimizdeki bazı internet gazetelerinde “İl Sağlık Müdürlerine Suç Duyurusu ve benzeri başlıklarla” yayınlanan haberlerle ilgili açıklamamız şu şekildedir:

Öncelikle Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünün tüm uygulamaları, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde Sağlık Bakanlığından gerekli izin ve onaylar alınarak yapılmaktadır. Ayrıca denetim kurumları tarafından müdürlüğümüz periyodik olarak denetlenmekte olup bakanlık talimatlarının hilafına bir icraat yapılması mümkün değildir. İlimizde yaklaşık 20.000 personelimizin ve idarecilerimizin özverili çalışmaları sayesinde halkımıza mesai, bayram, tatil gözetmeksizin gece gündüz kesintisiz sağlık hizmeti verilebilmektedir. Basın açıklamasındaki iddialar sağlık camiasında üzüntüyle karşılanmıştır, sağlık çalışanlarımız bu müessif iftiraları kesinlikle hak etmemektedir. İllerdeki 112 sayılarının planlaması, Sağlık Bakanlığı tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, her 50.000 nüfusa bir 112 istasyonu olacak şekilde yapılmaktadır. İlimizde 45 adet istasyon mevcut olup, 42.000 nüfusa bir 112 istasyonu düşmektedir. Kocaeli Valiliği YİKOB tarafından yapımı devam eden inşaatlar önümüzdeki aylarda tamamlandığında toplam sayı 50 (elli) olacak, böylece 38.000 nüfusa bir 112 istasyonu düşecek, yani daha iyi bir duruma ulaşılmış olacaktır. Bazı ilçelerde ise coğrafi şartlar nedeni ile Sağlık Bakanlığı tarafından bu sayılara ilave yapılabilmektedir. Örneğin Kandıra ve Karamürsel ilçelerimizin nüfusları 51.000 ve 56.000 olmasına rağmen yukardaki nedenlerle istasyon sayısı bir yerine iki olarak belirlenmiştir. Kandıra’da yaz aylarında bu sayı üçe çıkarılmaktadır. Kocaeli’ deki rakamlarımız bakanlığın belirlediği standartların üzerindedir. İnşallah yakın zamanda çok daha iyi olacaktır. İl ve ilçelerdeki 2. ve 3. basamak yataklı sağlık hizmetleri (yeni hastane yapımına karar verilmesi işlemleri) Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal ve Bölgesel Planlama kriterleri çerçevesinde yürütülmektedir. Gerekli kriterler oluştuğunda hastanesi olmayan ilçelere de belli bir program dahilinde yeni hastaneler yapılmaktadır. İlimizde de süreç bu şekilde

ilerlemektedir. Ocak 2018 tarihinden beri tarafımdan yürütülmekte olan İl Sağlık Müdürlüğü görevinde devlet ve millet menfaatleri her zaman en ön planda tutulmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Zaten üzerinde en hassas olduğumuz konu budur. Herhangi bir usulsüzlük tespiti halinde önce biz gereğini yaparız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir suç tespit edilmesi halinde kurumlara veya savcılığa suç duyurusunda bulunulması tabii ki bir vatandaşlık görevidir, gayet normal bir davranıştır, ancak daha yargı görevini yapmadan kamuoyu önünde bu şekilde bir açıklama yapılması en azından sağlık çalışanlarımız adına hiç etik değildir.

Diğer yandan söz konusu basın açıklamasında şahsıma yönelik kullanılan mesnetsiz iddialar ve rencide edici ifadeler hakkında avukatlarımız tarafından gerekli mercilere en kısa zamanda suç duyurularında bulunulacak, yasal süreçler de sonuna kadar takip edilecektir."