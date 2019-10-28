AKP’de 38 gündür o koltuk boş!

AKP İzmit’te 2 yıldır İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nı yürüten Betin Yazıcı, 20 Eylül tarihinde görevinden istifa etmişti. Yazıcı istifa gerekçesiyle ilgili sağlık sorunları olduğunu, kongre sürecine giren teşkilatlarının çalışmalarının aksamaması için böyle bir karar aldığını bildirmişti.

“ÇOK KISA SÜREDE NETLEŞECEK”

Yazıcı’nın istifası sonrası tam 38 gündür ilçe kadın kolları başkanı belirlenemedi. Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, “Şu an çalışmalar halen devam ediyor; il kadın kolları ile beraber çalışma yürütülüyor. Henüz nihayete ermiş bir çalışma yok ancak çok kısa bir zaman dilimi içerisinde netleşeceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu.