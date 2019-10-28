Başiskele’de feci kaza: 1 yaralı

Elde edilen bilgiler ve iddialara göre kaza D-100 otoyolu Körfez istikametinde meydana geldi. Başiskele’den Körfez’e doğru ilerleyen bir motorun, öndeki araca arkadan çarpması sonucu oluşan kazada 1 vatandaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaralı vatandaşı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kazadan sonra araç ve motorda hafif miktarda hasar meydana gelirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.