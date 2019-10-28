Cedit’teki tahliye edilen binalar ne oldu?

İzmit Cedit Mahallesi eski Hastane Sokak’ta 22 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda sokakta bulunan bir apartman ile alt kısmında bulunan bir apartman arasında toprak kayması yaşanmıştı. Yetkililer yaptığı incelemede iki bina arasında kayan toprağın tehlike oluşturabileceğine karar vererek tedbir amaçlı binaları tahliye ettirmişti. Karar neticesinde 5 katlı 16 daireli apartman ile 4 katlı 8 daireden oluşan iki apartman boşaltılmış; gerekli çalışmalara başlanmıştı.
“GÜVENLİ HALE GELDİ”
Tahliye nedeni ile vatandaşlar, yakınlarının evlerine gitmek zorunda kalırken, apartmanlar ise mühürlendi. Binaların son durumu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Cedit Mahallesi Muhtarı Nabi Keskin, “Biz toprak kaymasından sonra AFAD ile belediye ekipleri birlikte hareket ederek, iki bina arasında kalan alanı yeni yaptıkları istinat duvarlarıyla yenilediler. Apartmanların ikisini de güvenli şekilde oturacak hale getirdiler. Şu anda vatandaşlarımız oturuyorlar. Belediye ekiplerine yaptıkları bu hizmetten dolayı da teşekkür ettik. Çalışmalardan sonra çevre düzenlemeleri yapıp Maslak Sokak’taki yol çalışmasını da yeniledik; çok güzel bir sokak haline getirdik” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz