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Şoförlerden Büyükakın'a jet yanıt

Tahir Büyükakın, Kartepe Zirvesi'nde öğrencilerden gelen “Geceleri istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruz” isteği üzerine uygulamanın hayata geçmesi için talimat vermişti. Verilen bu talimatın üzerine Kocaeli Minübüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası'ndan jet yanıt geldi.
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Başkan Büyükakın, Kartepe Zirvesi’nde üniversite öğrencileriyle buluştu. Forumda gençler “Geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruz” önerisi üzerine Başkan Büyükakın, gece 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi. Bu talimatın üzerine Kocaeli Minübüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası'ndan yanıt geldi. Kocaeli Minübüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası yayımladıkları mesajda şu ifadelere yer verdi;

Dün Kartepe Zirvesi'nde gündeme konu olan toplu taşıma araçlarında gece 22:00'den sonra araçlarda seyahat eden bayan yolcuların istediği herhangi bir yerde ineceği ile alakalı konu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Tahir Büyükakın talimatları doğrultusunda Kocaeli'deki bütün toplu taşıma kooperatiflerinde bu geceden itibaren uygulamaya geçileceğini ayrıca bütün bayanların bizlere Allah'ın birer emaneti olduğunu hem insanı hem vicdani bir sorumluluk bilincinde hareket ederek onların güvenliği konusunda gerekli hassasiyetlerin alınacağı bildirir bu kararın alınmasında emeği geçen başta büyükşehir belediye başkanımız sn Tahir Büyükakın'a ve ekibine teşekkür ederiz..


Kocaeli Minübüsçüler ve Otobüsçüler Esnaf Odası Yönetimi

Kocaeli Koop Birliği Yönetimi adına

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