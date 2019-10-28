Körfez'de fener alayı düzenlenecek!

Körfez Atatürk Düşünce Derneği, Körfez Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim İş Körfez Temsilciliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde bu yıl 4.’sü yapılacak olan fener alayı etkinliği düzenliyor.
ÇOŞKULU KUTLAMA
Körfez Atatürk Düşünce Derneği, Körfez Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim İş Körfez Temsilciliği'nin düzenlediği etkinlik 19:00'da Yarımca Dubai Port'tan başlayıp Atalar Mahallesi istasyon önünde son bulacak. Tüm vatandaşlar Türk bayrakları Ve Atatürk posterleriyle bu çoşkulu fener alayına davetli.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz