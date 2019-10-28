Körfez'de fener alayı düzenlenecek!

Körfez Atatürk Düşünce Derneği, Körfez Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim İş Körfez Temsilciliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde bu yıl 4.’sü yapılacak olan fener alayı etkinliği düzenliyor.

ÇOŞKULU KUTLAMA

Körfez Atatürk Düşünce Derneği, Körfez Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim İş Körfez Temsilciliği'nin düzenlediği etkinlik 19:00'da Yarımca Dubai Port'tan başlayıp Atalar Mahallesi istasyon önünde son bulacak. Tüm vatandaşlar Türk bayrakları Ve Atatürk posterleriyle bu çoşkulu fener alayına davetli.