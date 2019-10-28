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İzmit’te yurda asılan afiş güldürdü

İzmit Umuttepe’de bulunan Gazisüleymanpaşa Yurdu idaresinin, basketbol takımı seçmeleri için yurda astığı afiş gören öğrencileri güldürdü
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İzmit Umuttepe’de bulunan Gazisüleymanpaşa Erkek Öğrenci Yurdu’nun idaresinin basketbol takımı seçmelerini öğrencilere duyurmak için astığı afiş gören öğrencileri güldürdü. Uzun boylu öğrencilerin görmesi için yukarı asıldığı tahmin edilen afişte, “30 Ekim 2019 Çarşamba Günü Derince Kapalı Spor Salonu’nda basketbol takımı seçmeleri yapılacaktır. Katılmak isteyen öğrencilerin güvenlik noktasına isim yazdırmaları gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

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