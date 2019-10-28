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Dedeoğlu: Bu ziyaret Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak

Geçtiğimiz günlerde yapılan Demokratik Sol Parti kongresinde ikinci kez DSP İl Başkanı seçilen Halim Dedeoğlu’na siyasi parti temsilcileri, bugün il binasında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yasemin Kaya
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Geçtiğimiz günlerde yapılan Demokratik Sol Parti kongresinde ikinci kez DSP İl Başkanı seçilen Halim Dedeoğlu’na siyasi parti temsilcileri, bugün il binasında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette bu akşam gerçekleşecek olan Selanik gezisine de değinen Dedeoğlu; “Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi’nin  girişimleriyle Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğü’nde bu akşam 20.00’da Milli İrade Meydanı’ndan Selanik’e doğru bir yolculuğumuz olacak. 9 parti temsilcilerini de buluşturan bu ziyaret tarihte bir ilk olacak” dedi.

DSP İl Başkanı Dedeoğlu’na il binasında yapılan hayırlı olsun ziyaretine;MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve Yönetim Kurulu Üyeleri,  Büyük Birlik Partisi eski Başkanı Serhat Duyar katıldı.

“CUMHUYRİYETİMİZİN 96. YILI  KUTLU OLSUN”

Ziyaret esnasında açıklama yapan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu; “Öncelikle Demokratik Sol Parti örgütü olarak, Cumhuriyetimizin 96. Yılını kutluyorum. Atatürk’ümüzün ve büyük zaferimizin ruhunu her zaman koruyacağımızı ve yaşatacağımızı belirtiyorum. Partide ikinci kez İl Başkanı olmanın sevincini ve gururunu yaşıyorum. DSP olarak, kongre sonrası ilk yönetim kurulu toplantımızıteşkilat olarak gerçekleştirdik. Kentimiz için her zaman doğru işler yapanlarla uyumlu bir şekilde çalışmak hedefimiz” dedi.

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNE TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren İl Başkanı Dedeoğlu; “MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Büyük Birlik Partisi eski Başkanı Serhat Duyar’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aydın Başkanım ve Serhat Başkanım’la kentimiz için doğru hizmetler yapan herkesin yanında olacağımızı, yanlışlıklar olduğunda da uygun bir dille eleştireceğimizi, doğrusunu söyleyeceğimizi belirtiyoruz. Ayrıca bu akşam 9 parti il yöneticileri olarak Yunanistan'a Batı Trakya’ya resmi ziyaret için gideceğiz. Bu nedenle bu organizasyonu yapan Büyükşehir Belediyemiz’e  ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk’e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Dedeoğlu son olarak  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin girişimiyle yapılacak olan Selanik ziyaretine; Ak Parti, Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Büyük Birlik Partisi temsilcileri ve BBP eski Başkanı Serhat Duyar’ın da katılacağını ifade etti.

Bugün 12:44 TSİ - Siyaset

Muhabir Yasemin Kaya

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