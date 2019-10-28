KOTO’dan Cumhuriyet Bayramı’na özel Atatürk Fotoğrafları Sergisi

Kocaeli Ticaret Odası, Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı, özel bir sergiyle taçlandırdı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün daha önce çok az yerde gösterilen fotoğraflarından bir sergi hazırlayan Kocaeli Ticaret Odası, Oda hizmet binasında eserleri beğeniye sundu. Büyük çoğunluğu İzmit’te çekilmiş 40 fotoğrafın yer aldığı sergiye, Ata’nın en çok sevdiği müzik besteleri eşlik ediyor. Ziyaretçiler, sergiye özel olarak hazırlanan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak, ölümsüzleştirebiliyor.