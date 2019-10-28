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ADD İzmit: Atatürk’ün devrimleri erozyona uğratılmıştır

ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Kavaz yaptığı açıklamada, “Bugün gelinen noktada Atatürk’ün devrimleri erozyona uğratılmıştır” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şubesi İzmit Sanat Sokağı’nda Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz ve yönetimi, Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol ve üyeler katılım sağladı.

“YARATICI EĞİTİM SİSTEMİ OLUŞTURMUŞTUR”

Açıklamayı okuyan ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, “29 Ekim 1923’te ulusalcı, laik, demokratik ve üniter yapısı ile Cumhuriyet ilan edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, bunun alt yapısını oluşturan devrimleri hızla hayata geçirmeyi başarmıştır. Bugün Cumhuriyet 96 yaşındadır. Kazanımları sayılamayacak kadar çoktur. Türkiye toplumu imparatorluk, feodal ve ümmetçi yapıdan kurtarılmış özgür birey olma ve yurttaşlık kimliği ile insan haklarına dayalı bir rejime kavuşmuştur. Cumhuriyet Türk ulusunun cinsiyet, dil, din ırk ayrımı gözetmeksizin çağdaşlığı, özgürlüğü, eşitliği getirmiştir. bilimi temel referans alarak her türlü dogmalardan uzak, akılcı, sorgulayıcı, yaratıcı bir eğitim sistemi oluşturmuştur” dedi.

“CUMHURİYETİN İŞİ BOŞALTILMAKTA”

Atatürk’ün devrimlerinin erozyona uğratıldığını söyleyen Kavaz, “Bugün bağımsız ve özgür bir ülkede yaşıyorsak bunu Mustafa Kemal Atatürk’e, devrimlerine ve Cumhuriyet’e borçluyuz. Ülkenin kurucusu bir konuşmasında “Benim en büyük eserim Cumhuriyet’tir” diyerek Cumhuriyet’in ne kadar hayati ve değerli olduğunun bir kez daha altını çizmiştir. Bugün gelinen noktada ise Atatürk’ün devrimleri erozyona uğratılmıştır. En büyük devrimi olan Cumhuriyet’in içi boşaltılmakta ve temel değerlerimiz sulandırılmaktadır. Üniver yapımız ve bağımsızlığımız giderek tehlike altına girmekte, devlete karşı bir çatışma ortamı yaratılmaktadır. Bu, gerici kitlenin tehdidi altına alınması sonucundan kaynaklanıp acımasızca, vahşice ve hayasızca kendi devletini yıkmak, ülkesini bölmek ve parçalamak adına hareket etmiştir” şeklinde konuştu.

“YİNE BAŞARAMAYACAKLAR”

Kesinlikle bilinmelidir ki dünyanın hiçbir ülkesinde kendi devletini yıkma, kendi devletini bölme özgürlüğü yoktur. Bunun adı “Vatan hainliği”dir. Bütün bu gerçeklerden hareketle her zamankinden daha uyanık, daha duyarlı ve daha örgütlü bir şekilde Cumhuriyet’e ve onun kazanımlarına sahip çıkmak yeniden bütünleşmek ve mücadele etmek zorundayız. Şu bilinmelidir ki her şeyin bir kırılma noktası vardır. İhanetin adı, şekli, emelleri ve güçleri ne olursa olsun tarihin hiçbir döneminde başaramadıklarını yine başaramayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti’nde analar her zaman Mustafa Kemal’ler doğurur ve yetiştirirler. Ve bilin ki Cumhuriyet ne pahasına olursa olsun korunup yaşatılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlu olsun” ifadelerinde bulundu.

 

 

Bugün 12:58 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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