Kaza, öğle saatlerinde Gölcük Lütfiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lütfiye Mahallesi’nde tarlada çalışan Bekir K.(40) ve Tayfun D. (14), traktöre binerek İhsaniye merkezine inmek üzere yola çıktılar. Sürücünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Bekir K. ve Tayfun D. traktörün altında kalarak yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Tayfun D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Kocaeli’de traktör devrildi: 1’i ağır 2 yaralı
Gölcük'te tarlada çalıştıktan sonra eve dönüş yolunda bindikleri traktörün devrilmesi sonucu 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz