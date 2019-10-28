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Türk Haber-Sen: PTT çalışanları üvey evlat değildir!

Türk Haber Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla PTT çalışanlarının resmi tatil gününde tam gün çalıştırılmasına yönelik iş bırakma kararı aldı
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Türk Haber Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil gününde tam gün çalıştırılma yapılmasına ilişkin basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Başkan Kazancıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İŞ BIRAKMA KARARI

Sendikamız Türk Haber-Sen 27.10.2019 Tarihli ve 793 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Cumhuriyet Bayramı süresinden sayılan 28 Ekim 2019 Tarihinde, tam gün çalıştırılma yaptırılmasına; kurumda çalışma şartlarına, kamuoyunun dikkatini çekmek üzere anılan tarihte PTT  AŞ’de görev yapan çalışanların mesleki ve sosyal hakları ile ilgili olarak iş bırakma kararı almıştır.Ülkemizce onaylanıp imza altına alınmış, uluslararası sözleşmelerden 87 ve 151 sayılı ILO Sözleşmeleri gereğince de, kamu görevlilerinin hak arama etkinliğinde bulunmaları bir demokratik bir tepki olarak kabul edilmiştir. Danıştay’ın çeşitli kararlarında da  “sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak, kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntının kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla” yapılan eylemlerin hukuka aykırı nitelik taşımadığı gerekçesine yer vermiştir.

RESMİ TATİLDE ÇALIŞMAYA TEPKİ

Sendikamız Türk Haber-Sen PTT AŞ’nin artarak devam eden sorunlarını her platformda dile getirmiş her bir kazanımını çalışanlarına mal ederek muadil sayılmayacak sarımsı sendikadan farklı olduğunu ortaya koymuştur.PTT’nin artan devir oranlarının azami seviyeye çekilmesi gerekçesi ile, ilgili kurum birimlerinin tam gün çalışmayazorlanmasının mantıklı bir izahı bulunmamaktadır.  Artan devri oranlarının çalışanları tam gün çalışmaya zorlanarak bir günde düzeleceği veya dengeleneceğini düşünmek izahtan varestedir. Aksine PTT  AŞ’nin  kamu hizmetini etkin verimli olarak yürütülmesi adına kurum çalışanlarını   28 Ekim günü Diğer Kurumlarda olduğu gibi yarım gün izinli sayması, çalışanların  moral ve motivasyon bakımından etkili olacaktır.

PTT ÇALIŞANLARI ÜVEY EVLAT DEĞİLDİR

Sendikamız Türk Haber-Sen; kurumdaki sorun ve sıkıntıların PTT çalışanının sırtına yüklenemeyeceği bilmektedir ve hiçbir çalışanı; sorunları ile baş başa, yalnız bırakmadığı gibi, her tür haksızlığın amansız takipçisi olmuş, hukuki, idari çözümler üretmiş, önemli kazanımlara imza atmış, büyük bir Konfederasyonun köklü bir sendikası olarak, alanlara inmekten de geri durmamıştır.Başkaları gibi, çalışanların sorunlarına klavye tuşundan çözüm bulmaya çalışmadığı gibi, tribünden izlemek gibi bir kayıtsızlık içinde olmamıştır.Şimdi de; sendikamız Türk Haber-Sen üretimden gelen gücünü kullanarak, PTT çalışanının kendi kurumunda üvey evlat olmadığına kamuoyunun dikkatini çekmek üzere iş bırakma kararı almıştır. Yine söylüyoruz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, bu milli his ve heyecandan alıkoymak, bu konuda çalışanlar arasında farklılık yaratmak kimsenin haddi ve hakkı değildir.

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