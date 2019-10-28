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İSU ihaleleri canlı yayınlayacak

İSU yaptığı yazılı açıklamada ihaleleri şeffaf ve hesap verilebilirlik adına canlı yayınlama kararı aldı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, şeffaf ve hesap verilebilirlik adına kurum tarafından yapılacak ihaleleri aynı anda canlı olarak yayınlamaya başlıyor. www.isu.gov.tr<http://www.isu. gov.tr/> internet adresinden canlı yayın altyapısını oluşturan İSU Genel Müdürlüğü, 30 Ekim Çarşamba günü ilk canlı yayını gerçekleştirecek.

ALTYAPI TAMAMLANDI

İSU Genel Müdürlüğü, İl genelinde içmesuyu, atıksu, yağmursuyu altyapıları, atıksu ve içmesuyu arıtma tesisleri ile depo ve terfi merkezleri, baraj ve göletleri ihale yolu ile  inşa ediyor. Ayrıca, işletmecilik alanında teknolojik yenilikler, malzeme ve hizmet alımlarını  gerçekleştiriyor. Bütün bu hizmetleri de ihale yolu ile yapan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile ihalelerin canlı olarak yayınlanması için internet altyapısını tamamladı.

İNTERNET SİTESİNDEN TAKİP

İlk canlı yayına, 30 Ekim Çarşamba günü saat 14.30’da Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Araç ihalesi ile başlanacaktır. İhaleleri takip etmek isteyenler, Kurumun https://www.isu.gov.tr/icerik/ detay.aspx?Id=494 internet sitesine girerek izleyebileceklerdir.

YAYINLANAN GENELGE

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yayınladığı genelgede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile İSU Genel Müdürlüğü de yapacakları ihaleleri, “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamak amacıyla ihaleler internet aracılığı ile canlı olarak yayınlanacaktır..”

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