Gülaçtı’ya bir davada otomotiv şirketinden!

Kocaeli'nin en köklü kuyumcularından olan ve İstiklal Caddesinde faaliyet gösteren Gülaçtı Kuyumculuk'un sahibi Hüseyin Gülaçtı, işyeri kapatarak ortadan kaybolmuştu. Piyasaya ve vatandaşlara yüklü miktarda borcu bulunan Gülaçtı sırra kadem basmıştı. Uzun süredir yurt dışında olan Gülaçtı Kuyumculuk’un sahibi Hüseyin Gülaçtı, geçtiğmiz temmuz ayından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yakalanmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakkında pek çok dava açılan Güllaçtı Kuyumculuğa bir davada, Kocaeli’nin önemli otomotiv şirketlerinden Magna Otomotiv açtı. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne açılan davanın duruşmasında, üçüncü şahısların ve alacaklıların davaya katılmak isteyenlerin15 gün içerisinde Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat etmeleri istendi. Davanın bir sonraki duruşması 12 Şubat 2020 gününe ertelendi.