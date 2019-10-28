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Cumhuriyetin 96’ıncı yıl dönümünde Ata’ya çelenk

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri sırasıyla Atatürk anıtına sunuldu.

Nazım Özgün Erbulan
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Türk Milletinin bağımsızlığının ilanı olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ıncı yıl dönümünde İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti.  Törene Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, CHP Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, BARO Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen,  İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“BÖYLE OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ”

Program sonrası açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Haydar Akar, AK Partili milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ı eleştirdi. Akar, “Bayramlarda milli ruhun ayağa kalkması gerektiğinde bile bunun böyle olmadığını görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekaletle temsil ediliyor. Bunu yakıştıramıyorum. Bundan sonra milli bayramlara katılsınlar ki birlik beraberlikten bahsettiğimiz bugünlerde bu ruhu en yukarıya çıkaralım. AKP’nin bu kentte 7 tane vekili var. Ya bir iki kişi geliyor ya da hiçbiri gelmiyor” dedi.

“BİR ARADA TUTMA ŞANSLARI YOK”

Akar sözlerinin devamında “Bu bayram Cumhuriyet Halk Partililerin bayramı değildir. Bu bayram herkesin bayramıdır. Milli bayramlara sahip çıkılmazsa Türkiye parçalanır. Onların manevi duygularla hareket edip de başka kanallardan bu milleti bir arada tutma şansları yok. 15 Temmuz darbe girişimi sonucu anma törenlerine her biri katılırken hiçbir milli bayrama hiçbiri birlikte katılmıyor. Onlara milli bayramlara davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:47 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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