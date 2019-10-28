Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Gölcük Belediyesi'nin yemek yardımında bulunduğu İhsan Avdan(55) evinde ölü bulundu. Gölcük Donanma Mahallesi'nde tek başına ikamet eden Avdan, belediye çalışanlarının yemeğini evinin önünden almadığını ve evinden ağır bir koku geldiğini fark etmesi üzerine şüphelenerek polise ihbarda bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATTI
Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek 55 yaşındaki epilepsi hastası İhsan Avdan'ın hayatını kaybettiğini belirlediler. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz