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İlimtepe Kullar şokta: 2-3

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullarspor konuk ettiği İzmirspor’a 3-2 yenildi ve şok etti.

Ali KÖKSAL
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Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden İlimtepe Kullarspor konuk ettiği İzmirspor’a 3-2 yenildi ve şok etti. İzmir ekibi 30. dakikadan itibaren sahada 10 kişi oynadı. Aynı grupta mücadele eden Çayırova deplasmanda Bağcılara 3-1 yenildi, Gebzespor ise sahasında Torbalı’yı 1-0 mağlup etti.

RAKİBİN KALECİSİ ATILDI

Kullar Stadı’ndaki maça İlimtepe Kullar çok istekli başladı. 19’da Semih sol kanattan topu getirdi ve ceza sahasına girerken çektiği şut sonrası topu ağlara gönderdi. (1-0) Golü atan Semih 31’de İzmirspor’un kalecisi Uğur tarafından ceza sahası dışında düşürüldü.Ayrıca Uğur topu dışarıda eli ile kestiği için hakem Seyfettin Alper Yılmaz tarafından direkt kırmızı kart ile oyun dışına gönderildi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA YEDİK

1 kişi eksik İzmirspor 44’te penaltı kazandı ve Ümit penaltı vuruşunda kaleci Önder’i geçemedi. Devre 1-0 İlimtepe Kullar’ın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının henüz ilk saniyelerinde konuk ekip beraberliği buldu. Sağdan gelişen atakta Ümit’in pasında penaltıyı kaçıran Fatih yay üzerinden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. (1-1)

PUAN GETİRMEDİ

Kullar ekibi öne geçmek için çok adamla baskı kurarken 80’de 2-1 geriye düştü. Kalecinin uzun gönderdiği topu alan Eşref sağdan ceza sahasına girdi ve kaleci Önder’in yanından fileleri buldu. (1-2) 5 dakika sonra ikinci golün kopyası bir pozisyonda Ümit fileleri havalandırdı ve skor bir anda 3-1 oldu. 90’da Kullar ekibi adına Derviş farkı 1’e indirdi ancak bu gol İlimtepe Kullar’a puan getirmedi.

İLİMTEPE KULLAR: 2

İZMİRSPOR:3

STAT: Kullar

HAKEMLER: Seyfettin Alper Yılmaz***, Bahadır Akıncılar***, Ulaş Kaçmaz***

İLİMTEPE KULLAR: Önder***, Muharrem***, Derviş***, Serhat**, Fatih**, Yahya Kemal**, Emir*** (Dk. 79 Eren Demiray*), Yusuf** (Dk. 74 Batınalp*), Samet**, Semih***, Ufuk** (Dk. 69 Hüseyin*)

İZMİRSPOR: Uğur*, Orhan**, Serhat**, Volkan***, Ömer**, Kerem***, Fatih***, Metin**, Ümit*** (Dk. 88 İmamettin?), Eşref***, Tugay* (Dk. 31 Doğancan***)

GOLLER: Dk. 19 Semih, Dk. 90 Derviş (İlimtepe Kullar), Dk. 46 Fatih, Dk. 80 Eşref, Dk. 85 Ümit (İzmirspor)

NOT: İzmirspor’da Ümit 44’te penaltı kaçırdı.

Bugün 15:33 TSİ - Spor

Muhabir Ali Köksal

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