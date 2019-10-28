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Körfez’de skandal iddia!

CHP’nin Körfez Belediyesi meclis üyelerinden Erkan Uygun, belediye meclisinden komisyona gönderilen madde, komisyon toplantısı yapılmadan yapıldı gibi gösterilip onaya sunulduğunu iddia etti.
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CHP’nin Körfez Belediyesi meclis üyelerinden Erkan Uygun, belediye meclisinden komisyona gönderilen madde, komisyon toplantısı yapılmadan yapıldı gibi gösterilip onaya sunulduğunu iddia etti.

USULSÜZLÜK İDDİASI

Körfez Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Erkan Uygun, İmar ve Şehircilik Komisyonu ile ilgili önemli bir usulsüzlüğün yapıldığını iddia etti. 1 Ekim tarihindeki meclis toplantısında alınan karar ile komisyona havale edilen, “İmar uygulaması ile alakalı ortak proje yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Körfez Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” maddesi ile raporun komisyon toplanmadan verildiği öne sürüldü.

ERKAN UYGUN TEPKİ GÖSTERDİ

Konu hakkında 5 Kasım tarihinde yapılacak olan meclis toplantısında gündeme gelmesi beklenen raporla ilgili tepkisini dile getiren CHP’li Erkan Uygun, “Kasım meclisinde görüşülmesi beklenen rapor yayınlandı. Fakat komisyon üyesi olarak toplanmadığımız madde ile ilgili rapor nasıl hazırlanabilir? Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir? Toplanılmadan hazırlanan bu rapor kasım meclisinde nasıl sunulur?” diye sordu.

BÜYÜK CİDDİYETSİZLİK

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün bu durumu nasıl açıklayacağını merak ettiğini kaydeden Uygun, “Bir komisyon üyesi olarak altında imzam olmayan bu raporda komisyonu toplanmış gibi gösterip rapor hazırlayan belediye yönetiminin ciddiyetsizliği ve evrakta sahteciliği ortaya çıkmıştır” dedi.

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