Karamürselspor’a bi haller oldu! “0-2”

Büyük umutlarla yeni sezona giren BAL 11. Grup temsilcilerimizden Karamürselspor sahasında Ortaköy’e 2-0 mağlup oldu ve ilçesini üzdü. Geride bıraktığımız haftada da deplasmanda ateş hattındaki Lüleburgaz’a 3-1 mağlup olan Sarı Lacivertli ekip bu sezon ilk kez üst üste ikinci yenilgisini aldı.

DOĞANTEPE, VİZE İLE BERABERE KALDI

6 maçta sadece 7 puan toplayabilen Mürsel ile lider Bigaspor arasında 7 puanlık bir fark bulunuyor. Karamürsel temsilcisi haftaya 6 maçta 1 galibiyeti bulunan Çerkezköy 1911’in konuğu olacak. Gruptaki bir diğer temsilcimiz Başiskele Doğantepespor ise son sıradaki Vizespor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Doğantepe ekibi haftaya 10 puanlı Alibeyköy’ü konuk edecek.