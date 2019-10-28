Karamürselspor’a bi haller oldu! “0-2”

Büyük umutlarla yeni sezona giren BAL 11. Grup temsilcilerimizden Karamürselspor sahasında Ortaköy’e 2-0 mağlup oldu ve ilçesini üzdü. Geride bıraktığımız haftada da deplasmanda ateş hattındaki Lüleburgaz’a 3-1 mağlup olan Sarı Lacivertli ekip bu sezon ilk kez üst üste ikinci yenilgisini aldı.
DOĞANTEPE, VİZE İLE BERABERE KALDI
6 maçta sadece 7 puan toplayabilen Mürsel ile lider Bigaspor arasında 7 puanlık bir fark bulunuyor. Karamürsel temsilcisi haftaya 6 maçta 1 galibiyeti bulunan Çerkezköy 1911’in konuğu olacak. Gruptaki bir diğer temsilcimiz Başiskele Doğantepespor ise son sıradaki Vizespor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Doğantepe ekibi haftaya 10 puanlı Alibeyköy’ü konuk edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz