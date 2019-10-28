Zuhal ve Onur nişanlandı

Kocaelispor’un eski futbolcularından ve ilimiz amatörünün başarılı orta saha oyuncularından Onur Yaka, Zuhal Hanım ile birlikte evliliğe ilk adımını attı.

DÜNÜR OLDULAR

Bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan, ev hanımı Hatice Ayhan ile Derince’de uzun yıllardır esnaf olan Ömer Ayhan’ın dünyalar güzeli kızı Zuhal ile İsu’da çalışan Nusret Yaka ile ev hanımı Zülce Kaya’nın futbolcu oğlu Onur Yaka, evlilik yolunda ilk adımlarını attı.

TEŞEKKÜR ETTİ

İlimizde birçok kulüpte forma giyen ve Kocaelispor’da da 2010-2013 yılları arasında mücadele eden Onur Yaka ile Zuhal Hanım arasındaki nişan merasimi İzmit Tanyıldız Diamond Salonu’nda gerçekleşti. Enpay’da çalışan Onur, Zuhal Hanım ile hayatını birleştireceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederken, cemiyetlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti.