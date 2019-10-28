Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:50 TSİ- Spor G: Bugün 15:51 TSİ

Zuhal ve Onur nişanlandı

Kocaelispor’un eski futbolcularından ve ilimiz amatörünün başarılı orta saha oyuncularından Onur Yaka, Zuhal Hanım ile birlikte evliliğe ilk adımını attı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’un eski futbolcularından ve ilimiz amatörünün başarılı orta saha oyuncularından Onur Yaka, Zuhal Hanım ile birlikte evliliğe ilk adımını attı.

DÜNÜR OLDULAR

Bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak görev yapan, ev hanımı Hatice Ayhan ile Derince’de uzun yıllardır esnaf olan Ömer Ayhan’ın dünyalar güzeli kızı Zuhal ile İsu’da çalışan Nusret Yaka ile ev hanımı Zülce Kaya’nın futbolcu oğlu Onur Yaka, evlilik yolunda ilk adımlarını attı.

TEŞEKKÜR ETTİ

İlimizde birçok kulüpte forma giyen ve Kocaelispor’da da 2010-2013 yılları arasında mücadele eden Onur Yaka ile Zuhal Hanım arasındaki nişan merasimi İzmit Tanyıldız Diamond Salonu’nda gerçekleşti. Enpay’da çalışan Onur, Zuhal Hanım ile hayatını birleştireceği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade ederken, cemiyetlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti.

Bugün 15:50 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor-Erbaaspor(BİTTİ)(2-0) mask
Kocaelispor-Erbaaspor(BİTTİ)(2-0)
Selahaddin Dinçel: Şimdi gerçekten Kocaelisporlu oldum mask
Selahaddin Dinçel: Şimdi gerçekten Kocaelisporlu oldum
Muhteşem dönüş! “2-0” mask
Muhteşem dönüş! “2-0”
İlimtepe Kullar şokta: 2-3 mask
İlimtepe Kullar şokta: 2-3
Karamürselspor’a bi haller oldu! “0-2” mask
Karamürselspor’a bi haller oldu! “0-2”
Batu'lu Belediye Derince Cizre'de hayata döndü: 2-3 mask
Batu'lu Belediye Derince Cizre'de hayata döndü: 2-3
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de denizin altında bulundu! mask
Kocaeli'de denizin altında bulundu!
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
Değiştirmek için son bir hafta! mask
Değiştirmek için son bir hafta!
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak mask
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak
Şehit ateşi Darıca’ya düştü mask
Şehit ateşi Darıca’ya düştü

GALERİ

Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL