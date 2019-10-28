En büyük Atatürk sergisi İzmitlileri bekliyor

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ıncı yılı etkinlikleri kapsamında İzmit Belediyesi bir ilke imza atarak Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Tarihçi Yazar Mimar Eriş Ülger’in kişisel koleksiyonunda yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ait orijinal fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu sergiyi İzmitliler ile buluşturdu. “Büyük Dahi Mustafa Kemal Atatürk İzmit’te” Sergisi’ne Kocaeli Valiliği, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli NicomediaLions Kulübü'nün büyük katkılarıyla bugün yoğun katılımla açılan sergi 3 ay boyunca vatandaşların gösteriminde olacak ve akşam saat 18.00’a kadar gezilebilecek. Vatandaşlar sergiyi ücretsiz olarak ziyarette bulunacak.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM

Programa Vali Hüseyin Aksoy, Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, CHP Milletvekili Haydar Akar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, NicomediaLions Kulübü Başkanı Ümit Tezgiden,Tarihçi Yazar Mimar Eriş Ülger ve çok sayıda İzmit’li vatandaş katıldı.

“İÇERİDE ATATÜRK VAR”

Atatürk’e ait 150 adet özel objeyle birlikte, 300 adet orijinal fotoğraf ve tablonun bulunduğu sergide Atatürk’ün vefatından önce son kez kahvesini içtiği fincan, telvesiyle ziyaretçilere sunuldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün silahı, gaz lambası, kahve içtiği fincanları, köstekli saati ve daha birçok şahsi eşyasının yanı sıra Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Fikrîye Hanım ve Sabiha Gökçen’e ait çok değerli eşyalar da yer alıyor.Açılış programında kısa bir konuşma gerçekleştiren Tarihçi Yazar Mimar Eriş Ülger, “İçeride Atatürk var. Atatürk’e ait çok sayıda objeyi göreceksiniz. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu serginin açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ”

Ülger’in ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Valimizin öncülüğünde bu müzeyi İzmit’e kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Cumhuriyet demek, demokrasi, uygarlık, özgürlük demektir. Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk sayesinde genç bir kadın olarak belediye başkanlığı yapabiliyorum. İşte bu yüzden Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk’e borcumuz var. Tüm İzmitlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

“HERKESE SELAM EDİYORUM”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yüce Atatürk’ün en kıymetli emanetleri olan eşyalarını burada gözlemleyeceğiz. Bu serginin açılmasında emeği geçen herkese selam ediyorum” şeklinde konuştu.

“GENÇLERE İYİ AKTARILMALI”

Çakmak’ın ardından konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Cumhuriyetimizin 96’ncı kuruluşu dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklere bu sergi-müzeyi de dahil ettik. Eriş bey değerli biri. Onu emeklerinden ötürü tebrik ediyoruz. Cumhuriyeti iyi anlamak ve anlatmak zorundayız. Cumhuriyetin değerleri özellikle gençlere iyi aktarılmalı. Bugün özgürce yaşıyorsak bu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Cumhuriyetimizi gerçekleştireceğimiz çalışmalarla daha da ileriye taşıyacağız. Atatürk’ü anlamak büyük önem taşıyor. Özellikle gençlerimizin bu müzeyi gezmesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu.