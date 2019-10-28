Eğitim İş Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Emine Çalık bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96’ıncı yılı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma programının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz ve yönetiminin de katıldığı, Eğitim İş Şube Yönetimi ile birlikte gerçekleştirdikleri açıklamada Çalık, “Saltanatın değil demokrasinin, emperyalistlere boyun eğmenin değil başkaldırmanın manifestosu olan Cumhuriyetimizin 96. yaşını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Emperyalist devletlerin "hasta adam" lakabı takarak üşüştüğü bu topraklarda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, tüm dünyaya parmak ısırtan bir Cumhuriyet kurduğu o gün, heyecanı itibariyle daha dün gibidir" dedi.

“BİR ULUSUN KADERİ”

“Cumhuriyet’in kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır” diyen Çalık, “Bilgeliği, kararlılığı ve önderliğiyle bir ulusun kaderini kendi ellerine almasına sağlayan Atatürk, Cumhuriyetimizi bizlere hem miras olarak bırakmış, hem de korunmasını ve yaşatılmasını vasiyet etmiştir. 96. yılı Atatürk'ün bu mirasının sorumluluğu ve bilinciyle selamlıyoruz. Ulusumuzun Atatürk’ün çevresinde kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve ardından ülkemizi karanlıktan kurtararak aydınlığa çıkaran Cumhuriyet'in kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. Cumhuriyet'le birlikte hanedan egemenliği yerine halk egemenliği, teokrasinin yerine laiklik, dikta rejimi yerine de demokrasi uygulamaya konulmuştur” şeklinde konuştu.

“KADINLARIMIZ GERİCİLİĞİN TEHDİDİ ALTINDA”

“Cumhuriyet Bayramlarının kutlanışı gölgelenmeye çalışılmaktadır” diyen Çalık “Cumhuriyet, bilgisizliğe, bağnazlığa, yobazlığa, yoksulluğa, çaresizliğe karşı verilen savaşın adı, bizzat Atatürk’ün deyişiyle, "kimsesizlerin kimsesidir." Tüm bu aydınlık saçan özellikleri nedeniyle Cumhuriyetimiz, bir asıra merdiven dayadığı şu günlerde de saldırı altındadır. Cumhuriyet'e, kurucularına, değerlerine hakaret eden hadsizler, cezasızlık politikalarıyla dolaylı olarak teşvik edilmekte; kadın-erkek eşitliği anlamına gelen Cumhuriyetimizde kadınlarımız gericiliğin tehdidiyle yüz yüze kalmakta; çocuklarımıza bu topraklarda güneşin nasıl doğduğunun anlatıldığı dersler giderek azaltılmakta; ulusun ruhunu pekiştirmesi anlamı taşıyan Cumhuriyet Bayramlarının kutlanışı gölgelenmeye çalışılmaktadır” dedi.

“MÜCADELENİN ROTASINI GÖSTERMİŞTİR”

Atatürk’ün mücadelenin rotasını gösterdiğini belirten Çalık, “Büyük Önder Atatürk, "Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır" sözüyle izlenmesi gereken yolu göstermişse de, bugün maalesef tarikatların devlet içinde cirit attığı, STK maskesiyle toplumdaki etkilerini artırmaya çalıştığı günlerden geçmekteyiz. Ne mutlu ki çağları aşan ileri görüşlülüğüyle Atatürk, bugünlerin geleceğini de söylemiş ve mücadelenin rotasını göstermiştir. Cumhuriyet, Türk Milletini içeriden ve dışarıdan zayıflatmaya çalışan her düşmanın önündeki en büyük engeldir. İçte ve dışta her düşmana karşı verilecek en iyi cevap ve en doğru mücadele de Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. Bu, Cumhuriyet'i kuran Atatürk ve dava arkadaşlarına, bu uğurda büyük bedeller ödeyen Ulusumuza karşı borcumuzdur” ifadelerinde bulundu.

“GERİCİLİĞE GEÇİT VERMEYECEK”

Çalık son olarak, “Başöğretmen Atatürk'ün yolundaki eğitim neferlerinin bir araya gelerek var ettiği Eğitim-İş olarak, tarihsel sorumluluğumuzu biliyor ve yerine getirmeye ant içiyoruz. Atatürk'ün izinde gidecek, gericiliğe geçit vermeyecek, bu ülkenin yarınları olan evlatlarımızı Cumhuriyet'in koruyucuları olarak yetiştireceğiz! Bu duygular ve coşkuyla tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.