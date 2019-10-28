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Bekirdereli Sabri kaptan gemisini kurtarıyor!.. 4-1

1.Küme Futbol Ligi A Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren, son haftalarda kazanamayan, üç maçta sadece bir puan alabilen Bekirderespor, başkan-kaptanıyla patlama yaptı
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Hafta sonu deplasmanda, Acısu’da oynadığı maçta, 7 puanlı Uzuntarla’yı 4-1 yenen Bekirderespor, şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. Puanını 13’e çıkaran takımın gollerinden üçünü başkan-kaptan Sabri Yıldız kaydetti. Oyuna sonradan dahil olan Yıldız, 2 gol atarken, Kadir Uçum ve Ümit Ayaz’da farkı açtı. Bekirderespor’un lider Derincespor AŞ ile aradaki puan farkı dört. Uzuntarla Belediyespor ise aldığı mağlubiyetle 7 puanda kaldı. Bekirderespor dördüncü galibiyetini alırken, oynadığı 7 maçta 2 mağlubiyeti 1 beraberliği bulunuyor.

1.KÜME’DE 39 GOL ATILDI

Öte yandan 1.Amatör Küme Futbol ligi’nde önceki gün oynanan A ve C Grubu maçlarında 8 statta oynanan oplam 9 maçta 39 gol atıldı. Bol gollü geçen maçlarda en gollü galibiyeti, Kandıra BLD GB spor, evinde, Çayırova Fatihspor karşısında elde etti: 6-0. Başişkele BLD. Gölcük İY’nu 4-1 yenerken, Uzunçiftlikspor İzmit Yeni Mahallespor ile 3-3 berabere kaldı. Uzuntarla BLD Bekirderespor’a 4-1 yenilirken, Dilovası BLD spor Gölcük Şirinspor’u 3-2 yendi. İzmit Sanayispor Arapçeşmespor’u 4-0, Ars. Org. Sanayispor Bahçecikspor’u 1-0, Mustafapaşaspor Hisareynspor’u 2-1 yendi. Çerkeşlispor ise evinde, grubun şampiyon adayı Derincespor ile 2-2 berabere kaldı.

Bugün 16:31 TSİ - Spor

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