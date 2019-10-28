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Çocuklar Cumhuriyet Bayramı için oynayacak!..

Suadiyespor Kulübü tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası 12 Yaş Grubu Futbol Turnuvası bugün gerçekleşecek.
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Suadiyespor Kulübü tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası 12 Yaş Grubu Futbol Turnuvası bugün gerçekleşecek. Cumhuriyet Kupası’na 10 takım katılacak ve dev organizasyon sabah başlayıp, akşam sona erecek

CUMHURİYET KUPASI GRUPLAR:

A GRUBU

Kocaelispor

Fenerbahçe

Suadiyespor

Boluspor

Yeşilovaspor

B GRUBU

Beşiktaş

Pendikspor

Darıca GB.

Gölcükspor

Yahyakaptan

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