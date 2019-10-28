Çocuklar Cumhuriyet Bayramı için oynayacak!..

Suadiyespor Kulübü tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası 12 Yaş Grubu Futbol Turnuvası bugün gerçekleşecek. Cumhuriyet Kupası’na 10 takım katılacak ve dev organizasyon sabah başlayıp, akşam sona erecek
CUMHURİYET KUPASI GRUPLAR:
A GRUBU
Kocaelispor
Fenerbahçe
Suadiyespor
Boluspor
Yeşilovaspor
B GRUBU
Beşiktaş
Pendikspor
Darıca GB.
Gölcükspor
Yahyakaptan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz