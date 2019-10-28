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Korfbolcular Ukrayna yolcusu

Kocaeli Üniversitesi sporcularından oluşan Korfbol Milli Takımı, 1-3 Kasım tarihleri arasında Ukrayna’nın Lviv kentinde düzenlenecek olan 2020 Korfbol Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakalarına katılacak.
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Kocaeli Üniversitesi sporcularından oluşan Korfbol Milli Takımı, 1-3 Kasım tarihleri arasında Ukrayna’nın Lviv kentinde düzenlenecek olan 2020 Korfbol Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakalarına katılacak. Takımın teknik adamlığını ise Yüksel Abdikoğlu yapacak. Dev organizasyon için ulaşım ve konaklama desteği veren ana sponsorCorendonAirlens’e, malzeme desteği veren Playwin’e, antrenman ortamı sağlayan Kocaeli Üniversitesi’ne, kamp konaklama desteği sağlayan Kocaeli Altınnal Otel’e, manevi desteklerinden dolayı Taner Karabulut’a, Korfbol Federasyon Başkanı Hasan Öztürk’e, Genel Sekreter Sezai Sürücü’ye ve federasyon personeline teşekkür edildi.

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