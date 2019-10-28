Kocaeli Üniversitesi sporcularından oluşan Korfbol Milli Takımı, 1-3 Kasım tarihleri arasında Ukrayna’nın Lviv kentinde düzenlenecek olan 2020 Korfbol Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakalarına katılacak. Takımın teknik adamlığını ise Yüksel Abdikoğlu yapacak. Dev organizasyon için ulaşım ve konaklama desteği veren ana sponsorCorendonAirlens’e, malzeme desteği veren Playwin’e, antrenman ortamı sağlayan Kocaeli Üniversitesi’ne, kamp konaklama desteği sağlayan Kocaeli Altınnal Otel’e, manevi desteklerinden dolayı Taner Karabulut’a, Korfbol Federasyon Başkanı Hasan Öztürk’e, Genel Sekreter Sezai Sürücü’ye ve federasyon personeline teşekkür edildi.
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Korfbolcular Ukrayna yolcusu
Kocaeli Üniversitesi sporcularından oluşan Korfbol Milli Takımı, 1-3 Kasım tarihleri arasında Ukrayna’nın Lviv kentinde düzenlenecek olan 2020 Korfbol Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Müsabakalarına katılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz