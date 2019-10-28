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Stingaciu: İzmit, Fatma Hanım’ın değerini bilmeli

Kocaelispor’un efsane kalecilerinden Dumitru Stingaciu, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet için “İzmit, böyle bir başkanın değerini bilsin” dedi

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor’un efsane kalecilerinden Dumitru Stingaciu, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet için “İzmit, böyle bir başkanın değerini bilsin” dedi

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kocaelispor’un unutulmaz kalecilerinden 1996-2000 yılları arasında Yeşil Siyahlıların kalesini koruyan DumitruStingaciu, Kocaelispor – Erbaaspor maçını izleyenler arasındaydı. Gündüz kendisi için hazırlanan programa katılan Rumen kaleci antrenörü, maç öncesinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlara alkışları ile teşekkür ederken gözlerinden yaş aktı.

İYİ Kİ KOCAELİSPOR’DA OYNAMIŞIM

DumitruStingaciu yaptığı açıklamada kendisini farklı hissettiren herkese teşekkür ederek şu şekilde konuştu: Gerçekten inanılmazdı. Birkaç gündür İzmit’teyim ve kendimi çok iyi hissettim. Arkadaşlarımı gördüm, Osman kaptanım ile hatıralarımızı genç taraftarlarımıza anlattık. Nuri, Haydar, Cenker gibi kardeşlerimi gördüm, maçlarını izledim. Sefa Sirmen başkanım, Faruk Yiğit, Turan Uzun, Bülent Uygun, Soner Boz ve Toprak Kırtoğluarkadaşlarımla telefonda görüştüm.

BİR İNSAN DAHA NE İSTEYEBİLİR Kİ?

Kocaelispor belki alt liglerde olabilir ama stat içindeki görüntü ihtişamlıydı. Eşim Maria ve oğlum da çok etkilendi. Taraftar geçmiş yıllardaki gibi Süper Lig’de zaten. Hem panelde hem de tribünde gözlerim doldu. “Bu kadar güzelliği hak edecek ne yaptım?” dedim kendi kendime. Türk insanı ve Kocaeli insanı beni unutmamış. Bir insan yaşarken daha ne isteyebilir ki.

İZMİT VE BRAŞOV KARDEŞ ŞEHİR OLABİLİR

Benim için çok duygusal bir hafta oldu. “İyi ki Kocaelispor’da oynamışım” dedim. Takımı da beğendim. Futbolcuların hepsi çok istekliydi. Galibiyet beni çok memnun etti. Kocaelispor’un şampiyon olacağına inanıyorum. Bu kulüp yine zirvede olacaktır. Romanya’da Braşov şehrinde yaşıyorum. İzmit ile Braşov kardeş şehir olabilir. Bu konuda elimizden gelen bir şey olursa seve seve yapar, ne zaman isterseniz İzmit’e yine gelirim.

İZMİT, FATMA HANIM’IN DEĞERİNİ BİLMELİ

Belediye başkanınız çok saygı değer bir hanımefendi. Eşim Maria da kendisini çok sevdi ve “Çok akıllı bir kadın, İzmit böyle bir başkanın değerini bilsin” dedi. Fatma Hanım da eşim için “Çok güzel bir kadın, değerini bil” dedi. Kesinlikle haklı. Maria ve oğlum Alex için yaşıyorum. Mehmet Açık kardeşim bu ortamı organize etti, Fatma Hanım da ev sahipliği yaptı. Bana çok farklı günler yaşatan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

Bugün 16:36 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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