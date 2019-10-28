Değirmenderespor liderliği kaptı: 3-0

Kocaeli Süper Amatör Lig B Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Değirmendere, son haftalarda başarısız sonuçlar alan lider Maşukiyespor’u koltuğundan indirdi. Maşukiye ekibi, kendi evinde konuk ettiği, Hereke BLD Yıldız 7 inci hata maçını kendi sahasında beşinci sırada beş puanda olan, Hereke BLD Yıldız ile oynadığı maçını 2-1 kaybetti şampiyonluk yolunda büyük avantaj kaybetti. Zirveyi zorlayan, Değirmenderespor kendi evinde konuk ettiği Derince Sırrıpaşa FK’yı 3-0 yendi, puanını 13’e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Maşukiyespor ise aldığı yenilgiyle 10 puanda kalırken, zirveyi bıraktı. Bir diğer temsilcimiz Yuvacıkspor, son haftalarda aldığı başarılı sonuçların ardından, zorlu Kartepe Belediyespor’u deplasmanda 4-0 yenerek, 11 puanla ikinci sıraya yükseldi. Bu sezon lige iyi başlangıç yapamayan Kocaeli Güneşspor ise bu sezon genç bir kadro ile mücadele eden Büyük Derbentspor’u evinde 3-1 yendi, ikinci galibiyetini aldı, puanını 6’ya çıkardı.