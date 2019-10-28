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Nazile Gönül hayatını kaybetti

Eski Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in basın danışmanlığını yapan Metin Gönül’ün annesi Nazile Gönül hayatını kaybetti

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Önceki dönem Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in basın danışmanlığını yapan Metin Gönül, annesi Nazile Gönül’ü kaybetti. Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle uzun süredir tedavi gören Nazile Gönül, Perşembe günü ani rahatsızlığı sebebiyle, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaşlılığa Bağlı organ yetmezliği sonucu durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alınan Nazile Gönül, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.Cenazesi yarın (Pazartesi) günü Kandıra Pelitpınarı Goncalar mahalle camiinde kılınacak öğle namazını müteakip mahalle mezarlığımıza defnedilecek.

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