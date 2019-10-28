Önceki dönem Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in basın danışmanlığını yapan Metin Gönül, annesi Nazile Gönül’ü kaybetti. Yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle uzun süredir tedavi gören Nazile Gönül, Perşembe günü ani rahatsızlığı sebebiyle, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaşlılığa Bağlı organ yetmezliği sonucu durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alınan Nazile Gönül, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.Cenazesi yarın (Pazartesi) günü Kandıra Pelitpınarı Goncalar mahalle camiinde kılınacak öğle namazını müteakip mahalle mezarlığımıza defnedilecek.
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Nazile Gönül hayatını kaybetti
Eski Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken’in basın danışmanlığını yapan Metin Gönül’ün annesi Nazile Gönül hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz