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Havza Belediye’den anlamlı galibiyet: 1-0

İlimizin başarılı teknik adamlarından Ufuk Öğütveren’in çalıştırdığı Havza Belediyespor galibiyet serisine devam ediyor
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İlimizin başarılı teknik adamlarından Ufuk Öğütveren’in çalıştırdığı Havza Belediyespor galibiyet serisine devam ediyor

KAFA GOLÜ 3 PUAN GETİRDİ

Samsun Süper Amatör Lig takımlarından Havza Belediyespor üçüncü maçını da kazandı. Havza ekibi, maç öncesi 2’de 2 yapan 19 Mayıs Belediyespor’u Ümit’in ikinci yarıdaki golü ile 1-0 mağlup etti. 58. dakikada sağ kanattaki Osman’ın pasında Serhat topu getirdi ve ortaladı. Uzak kale direği önündeki Ümit’in kafa vuruşu ile top ağlara gitti.

ÜMİT TAŞÇI ANKARA’YA GİTTİ

Kalan sürede başka gol olmadı ve aldığı galibiyet ile puanını 9’a çıkaran Havza ekibi gruptaki liderliğini sürdürdü. Bu maçta çok özel iki hikaye vardı. Futbolculardan Ümit Taşçı’nın uzman çavuş olan kardeşi, yüzüne gelen şarapnel parçası nedeni ile gözünden yaralandı ve Ümit de GATA’da ameliyat olan kardeşi Ankara’ya gitti.

DEDESİ VEFAT ETTİ

Bir diğer futbolcu Ümit Köse’nin dedesi ağır hasta olduğu için de Köse Amasya’ya giderek dedesini ziyaret etti ve tekrar Samsun’a dönerek maça çıktı. Maçtaki tek golü de Ümit Köse attı. Maçın ardından Ümit’in dedesinin vefat haberinin gelmesi moralleri çok bozarken, Havza Belediyespor galibiyeti Ümit Köse ve Ümit Taşçı’ya armağan etti.

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