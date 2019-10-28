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Bizim Hyundai dünya markalar şampiyonu!

Hyundai Motorsport, İspanya’da Şampiyonluğu Garantiledi. Hyundai Motorsport, İspanya Rallisi’ni Thierry Neuville birlikte birinci sırada bitirdi.
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Hyundai Motorsport, İspanya’da Şampiyonluğu Garantiledi. Hyundai Motorsport, İspanya Rallisi’ni Thierry Neuville birlikte birinci sırada bitirdi. Ayrıca, 380 puana ulaşarak markalar kategorisinde şampiyonluğu garantilemiş oldu. İspanyol Dani Sordo ise üçüncü olarak podyuma çıktı

SEZON BİTMESİNE BİR YARIŞ KALA GELEN ŞAMPİYONLUK…

Hyundai Motorsport Takımı Thierry Neuville ve Nicolas Gilsoul önderliğinde İspanya Rallisi’ni kazandı ve sezonun bitmesine bir yarış kala markalar şampiyonluğunu ilan etti. İspanya’da fırtına gibi esen deneyimli Hyundai pilotları Neuville, Sordo ve Loeb, ralli fanatiklerine unutulmaz anlar yaşattı.

KIYASIYA MÜCADELE NEFES KESTİ…

Dünya Ralli Şampiyonası 2019 (WRC) sezonunun 13’üncü yarışı olan Rally Racc Catalunya (İspanya Rallisi), 25-27 Ekim tarihlerinde Salou-Tarragona’da gerçekleştirildi. Genellikle asfalt ve toprak zemine sahip 17 ayrı etaptan oluşan yarışta, 325 kilometrelik yolu başarıyla tamamlayan dünyaca ünlü pilotların kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti.

BELÇİKALILAR, HYUNDAİ ADINA ZİRVE YAPTI…

Rallinin galibi ise Hyundai Motorsport’un dünyaca ünlü pilotu Belçikalı Thierry Neuville ve Nicolas Gilsoul ikilisi oldu. Yarışı kazanmasının haricinde, tüm etaplardaki en hızlı pilot unvanına da sahip olan tecrübeli pilot, bu galibiyetle beraber 380 puanla Hyundai Takımına markalar şampiyonluğunu getirdi. Takımın İspanyol pilotu Dani Sordo ise üçüncü olarak podyuma çıktı. Dokuz kez dünya şampiyonu olan Sebastien Loeb de İspanya Rallisi’nde maksimum performansı göstererek yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Bugün 16:46 TSİ - Spor

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