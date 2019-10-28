Kalan 6 maçta en kötü 14 ya da 15 puan hedefimiz!..  

Erbaaspor’u sahasında Yakup ve Burak Süleyman’ın golleri ile 2-0 mağlup eden Kocaelispor kalan 6 maçtaki 18 puanlık havuzdan en kötü 14 ya da 15 puan hedefliyor

KIRILMA HAFTALARINA YAKLAŞTIK

Kritik virajlarayaklaşan ve kırılma haftalarına girmeye başlayan 19 puanlı Kocaelispor hafta sonu deplasmanda İstanbul Alemdağ’a konuk olacak. Ardından Fatsa Belediye İzmit’e gelecek. Kemer deplasmanının ardından lider Erok’u konuk edeceğiz. Ağrı deplasmanınınsonrasındaysa Elazığ Belediye ile sezonun ilk yarısı sona erecek.

DEVRE ARASINA KADAR 33-34 PUAN

Kocaelispor an itibari ile oluşan puan durumunda son sıradaki takımların 4’ü ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısını 33-34 puan bandında tamamlamak isteyen Yeşil Siyahlılar devre arasında da özellikle ofans hattına yapacağı nokta transferlerle sezonun ikinci yarısına daha özgüvenli başlamak istiyor.