Kalan 6 maçta en kötü 14 ya da 15 puan hedefimiz!..  

Erbaaspor’u sahasında Yakup ve Burak Süleyman’ın golleri ile 2-0 mağlup eden Kocaelispor kalan 6 maçtaki 18 puanlık havuzdan en kötü 14 ya da 15 puan hedefliyor
KIRILMA HAFTALARINA YAKLAŞTIK
Kritik virajlarayaklaşan ve kırılma haftalarına girmeye başlayan 19 puanlı Kocaelispor hafta sonu deplasmanda İstanbul Alemdağ’a konuk olacak. Ardından Fatsa Belediye İzmit’e gelecek. Kemer deplasmanının ardından lider Erok’u konuk edeceğiz. Ağrı deplasmanınınsonrasındaysa Elazığ Belediye ile sezonun ilk yarısı sona erecek.
DEVRE ARASINA KADAR 33-34 PUAN
Kocaelispor an itibari ile oluşan puan durumunda son sıradaki takımların 4’ü ile karşı karşıya gelecek. Sezonun ilk yarısını 33-34 puan bandında tamamlamak isteyen Yeşil Siyahlılar devre arasında da özellikle ofans hattına yapacağı nokta transferlerle sezonun ikinci yarısına daha özgüvenli başlamak istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz