Süleyman olsaydı Korukır kalır mıydı?

Kocaelispor’un en dikkat çeken ve rakiplerin özel önlem aldığı futbolcusu Burak Süleyman, Ofspor maçında rakibi Eren Görür’e yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görmüş, Kocaeli basınının da görüntü ve haber destekleri ile minimum ceza olan 3 maç ceza almıştı. Kocaelispor, Burak Süleyman’ın yokluğunda Büyükçekmece ve Karşıyaka maçlarını kaybederken, Kozanspor’u yenmişti.

2 MAÇI DA KAYBETMEYEBİLİRDİ

Karşıyaka maçının ardından tribünlerden Engin Korukır istifaya davet edilmiş ve yönetim kurulu da yaptıkları oylama sonucunda Korukır ile yolları ayırma kararı almıştı. Süleyman bu sezona çok iyi başladı ve 6 maç sonunda 3 gol 3 de asist yaptı. Verimliliğin yanında ofans hattını yönlendiren ve rakip savunmaları zor durumlara sokan Burak Süleyman’ın Büyükçekmece ve Karşıyaka maçında forma giymesi halinde Kocaelispor’un iki maçı da kaybetme olasılığı çok düşük olduğu yönünde hem fikir olan Yeşil Siyahlıların önemli bir kesimi “Süleyman cezalı olmasaydı, Korukır da gitmezdi” ifadelerinde birleşiyor.