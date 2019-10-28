Kocaelispor’un Alemdağ ile oynayacağı karşılaşma Çekmeköy’de bulunan Alemdağ Stadı’nda oynanacak. Sentetik halı ile kaplı stat 1300 koltuk kapasiteli. Kocaelispor taraftarına ayrılan yer ise kanunen 65 taraftar. Bu rakamın arttırılması için çabalar devam ediyor.
Bugün 16:51 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:53 TSİ
Sadece 65 taraftara izin var
Kocaelispor’un Alemdağ ile oynayacağı karşılaşma Çekmeköy’de bulunan Alemdağ Stadı’nda oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz