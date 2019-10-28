Sadece 65 taraftara izin var

Kocaelispor’un Alemdağ ile oynayacağı karşılaşma Çekmeköy’de bulunan Alemdağ Stadı’nda oynanacak. Sentetik halı ile kaplı stat 1300 koltuk kapasiteli. Kocaelispor taraftarına ayrılan yer ise kanunen 65 taraftar. Bu rakamın arttırılması için çabalar devam ediyor.