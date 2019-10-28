İzmit'te çifte bayram! 101-94

2019 Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında İzmit Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol’u İzmit Atatürk Spor Salonu’nda konuk etti. İlk yarıyı 10 sayı farkla geride bitiren İzmit Belediye ikinci yarıdaki müthiş oyunu ile maçı 101-95 kazanmasını bildi ve 3. maçında 2. galibiyetine imza attı.

İLK YARIYI 10 SAYI FARKLA GERİDE TAMAMLADIK

İzmit Belediye maçın ilk yarısında istediği basketbolu ortaya koyamazken konuk ekibin yeni Amerikalısı Danielle Adams ilk yarıda tam 26 sayı ile oynadı. İzmit’in yeni Amerikalısı Courtney de 20 sayı ile Adams’a karşılık verdi. İlk yarıyı 10 sayı farkla 51-41 geride kapatan ekibimiz üçüncü çeyrekte müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Courtney ile üst üste sayılar üretti.

COURTNEY ŞOV İLE BAŞLADI

Üçüncü çeyreği 65-64 üstün kapatan ekibimiz son çeyrekte tam 36 sayı bulurken rakibini üçlük yağmuruna tuttu. Son bölümleri nefes kesen maçta rakibini 101-94 deviren ekibimiz sevincini salonu dolduran taraftarlarla birlikte kutladı. İzmit ekibinde Courtney attığı 35 sayı ile maçın yıldızı olurken, Sasa Cado 16, Gizem ve Monika da 15’er sayı ile oynadı. Konuk ekipte Adams’ın 39 sayısı takımına yeterli olmadı.