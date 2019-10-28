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Yelkenler Cumhuriyet Kupası İçin Açıldı

Türkiye Yelken Federasyonu'nun Derince’de düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası Yelken Yarışları büyük heyecana sahne oldu
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Türkiye Yelken Federasyonu'nun Derince’de düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası Yelken Yarışları büyük heyecana sahne oldu

KUPA VE MADALYA TÖRENİ DÜZENLENDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Derince’de çok önemli bir spor organizasyonu düzenlendi. Türkiye Yelken Federasyonu'nun öncülüğünde Derince’de gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası Yelken Yarışları büyük heyecana sahne oldu. İki gün boyunca devam eden etkinliğin ödül törenine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel ile yelken camiasının önde gelen isimleri ve sporseverler katıldı. Derince Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleşen yelken yarışlarının neticelenmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ödül töreninde, protokol tarafından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

BAŞKAN AYGÜN SPORCULARIN YANINDA

Büyük heyecana sahne olan etkinlikte bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası Yelken Yarışları'nda mücadele veren tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası’nda optimist genel ve optimist junior genel kategorilerinde Şişecam Çayırova Yelken Kulübü’nden Alperen Ağma ilk sırayı elde etti. Optimist kızlarda şampiyonluğa Şişecam Çayırova Yelken Kulübü’nden Merve Esma Özen ulaşırken, optimist junior kızlarda ilk sırayı yine Şişecam Çayırova Yelken Kulübü’nden Katre Köşker elde etti. Laser 4.7 Genel’de şampiyonluk Derince Yelken Kulübü’nden Emre Yılmaz’ın olurken Laser 4.7 junior müsabakalarında ise Şişecam Çayırova Yelken Kulübü’nden Yağız Aşçıoğlu şampiyonluğa ulaşan isim oldu.

DERECEYE GİREN SPORCULAR:

OPTİMİST GENEL:

1.Alperen Ağma (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

2.Merve Esma Özen (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

3.Timofey Eren Emsen (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

4.Mert Deniz Özden (İzmit Yelken Su Sporları Kulübü)

5.Levent Arslan (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

OPTİMİST KIZLAR:

1.Merve Esma Özen (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

2.Eda Özel (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

3.Defne Uçal (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

OPTİMİST JUNİOR GENEL:

1.Alperen Ağma (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

2.Katre Köşker (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

3.Defne Tan (Derince Yelken Kulübü)

4.Erendiz Işık (Derince Yelken Kulübü)

5.Melis Köşker (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

OPTİMİST JUNİOR KIZ:

1.Katre Köşker (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

2.Defne Tan (Derince Yelken Kulübü)

3.Erendiz Işık (Derince Yelken Kulübü)

LASER 4.7 GENEL:

1.Emre Yılmaz (Derince Yelken Kulübü)

2.Yağız Aşçıoğlu (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

3.Uğurkan Yılmaz (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

4.Adnan Z. Vural (Derince Yelken Kulübü)

5.Daphne Iakovıds (Derince Yelken Kulübü)

LASER 4.7. JUNİOR:

1.Yağız Aşçıoğlu (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

2.Uğurkan Yılmaz (Şişecam Çayırova Yelken Kulübü)

3.Daphne Iakovıds (Derince Yelken Kulübü)

Bugün 16:57 TSİ - Spor

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