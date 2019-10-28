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Kocaeli'de binlerce kişi şehidini uğurladı

Barış Pınarı Harekâtında PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Darıca'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende duygusal bir konuşma yapan şehit babası, "Ey hainler, Türk milleti var oldukça kaçacak delik bile bulamayacaksınız" dedi.
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Suriye’nin Resulayn bölgesinde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG’li teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

KAÇAÇAK DELİK BULAMAYACAKSINIZ

Şehit Sarıtosun'un cenaze töreninde duygusal bir konuşma yapan şehit babası Ramazan Sarıtosun, "Ey dünyadaki teröristler ve teröristlere destek verenler. Siz bunu hiç bir zaman unutmayın ki, benim bu Tahsin'im ve binlerce Tahsin'ler var. Siz bir yere gidecek delik bulamayacaksınız. Unutmayın bunu. Bu al bayrak, ak yıldızlı bayrağımız var oldukça, Tahsin'lerimiz var oldukça, bu Türk milleti var oldukça kaçacak delik bile bulamayacaksınız hainler" dedi.

ŞEHİDİN ANNESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Darıca Merkez Cami’inde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Ramazan Sarıtosun, anne Hacer Sarıtosun, şehidin kardeşleri Büşra Sarıtosun Bağlar, Ahmet Sarıtosun, Sümeyye Sarıtosun'un yanı sıra askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı. Şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'ın cenaze töreninde tabutuna sarılan anne Hacer Sarıtosun güçlükle ayakta dururken, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Sarıtosun'un naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulurken, binlerce vatandaş şehidin naaşının ardından "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atarak yürüdü. Şehit Sarıtosun askeri törenin ardından Darıca Şehitliği'ne defnedildi.

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