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Cumhuriyet onurumuzdur, canımız pahasına koruyalım!

Sevgili okurlarım, bugün Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 96’ıncı yıldönümü. Kutlu olsun! Cumhuriyet’in ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama aramızda ısrar...
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Sevgili okurlarım, bugün Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 96’ıncı yıldönümü.

Kutlu olsun!

Cumhuriyet’in ne olduğunu hepimiz biliyoruz.

Ama aramızda ısrarla “bilmek istemeyenler” var.

“Saptıranlar” var.

Ülkemizi “eski karanlık günlere geri götürmek isteyenler” var.

Bu nedenle, her fırsatta “Cumhuriyet’in ne demek olduğunu” haykırarak tekrarlayalım.

Tekrarlayalım ki, duymayan kulaklar duysun, ilkeleri zayıf zihinlere kazınsın!

Haydi başlayalım!

*Cumhuriyet, bağımsızlıktır.

*Cumhuriyet, özgürlüktür.

*Cumhuriyet, halkın yönetimidir. Egemenlik; kral, kraliçe, padişah, sultan gibi “tek kişide” değil, halktadır.

*Cumhuriyet, emperyalizmin gölgesinden kurtulmaktır.

*Cumhuriyet, barış ve kardeşliktir.

*Cumhuriyet, çağdaşlık ve akılcılıktır.

*Cumhuriyet, ayaklar üzerinde durabilmek, kendi kendine yetmektir.

*Cumhuriyet; çalışmak, üretmek ve hakça paylaşmaktır.

*Cumhuriyet, aydınlıktır.

*Cumhuriyet, bilimsel eğitimdir.

*Cumhuriyet, hukukun üstünlüğüdür.

*Cumhuriyet, adalettir.

*Cumhuriyet, sevgidir, saygıdır.

*Cumhuriyet, çağın iklimi içinde yaşamaktır.

*Cumhuriyet; etnik, mezhepsel ve siyasal farklılıkların “ortak aidiyet duygusu” içinde yaşayabilmektir.

*Cumhuriyet; başı dik kadın, başı dik erkektir.

*Cumhuriyet, birlik ve beraberliktir.

*Cumhuriyet, ortak umudumuzdur.

*Cumhuriyet, geleceğimizdir.

Tek sözcükle ifade edersek, Cumhuriyet; onurumuzdur, onurlu yaşamaktır.

Daha ötesi yok!

Onurumuzu, canımız pahasına koruyalım!

Tamam, kolay olmadı, zor günler geçirdik…

Hâlâ daha bizi “96 yıldır yürüdüğümüz yoldan” ayırmak isteyenler var.

Dönem dönem “kopma noktasına” geliyoruz, ama başaramıyorlar.

Başaramayacaklar…

Biz, onun sayesinde varız

Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugünlere ulaştı.

O büyük insanın eşsiz vizyonu ve ilkeleri sayesinde…

*Atatürk olmasaydı… Şimdi biz yoktuk.

*Atatürk, Çanakkale’de “Yanılmışım” deseydi… Şimdi biz yoktuk.

*Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nda “yedi düvele karşı” savaşırken kandırılsaydı… Şimdi biz yoktuk.

*Atatürk, ölüm fermanımız Sevr Antlaşması’nı yırtıp atmasaydı… Şimdi biz yoktuk.

*Atatürk; cemaatlerin, şıhların, şeyhlerin ülkedeki etkinliğine son vermeseydi… Cemaatlere, şıhlara, şeyhlere “Ne istedilerse verseydi”… Şimdi biz yoktuk.

Daha hangi birini sayayım?

Atatürk, o devrimleri yapmasaydı… Şimdi biz yoktuk.

Belki vardık, Ortadoğu bataklığında debelenip duran bir ülkeydik.

Bu nedenle…

Yatıp kalkıp o büyük insana, Mustafa Kemal Atatürk’e dua edelim.

Onun sayesinde bugün büyük büyük mevkilerde bulunanlar dua etmese de…

Onun sayesinde kurulan Diyanet, milli günlerimizde o büyük insanı anmasa da…

Bizler gereğini yapalım!

Anmamızı, duamızı eksik etmeyelim!

Çünkü bugün o yok…

Sayesinde biz varız!

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