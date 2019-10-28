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İzciler “Barış uzak değil” dedi

Her yıl Ekim ayında, tüm dünyadaki yaklaşık 500 bin izcinin katılımıyla gerçekleştirilen JOTA-JOTİ faaliyeti bu yılda yapıldı. İzciler Dünya’da 62 yıl...
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Her yıl Ekim ayında, tüm dünyadaki yaklaşık 500 bin izcinin katılımıyla gerçekleştirilen JOTA-JOTİ faaliyeti bu yılda yapıldı. İzciler Dünya’da 62 yıldır kullanılan ve telsizle konuşma anlamına gelen Jota ile 23 senedir internet üzerinden iletişim kurmaya yarayan Joti uygulamasıyla, Dünya’daki izcilerle tanışmanın mutluluğunu yaşadılar.

JOTA-JOTİ FAALİYETİ

Kısa dalga telsiz üzerinden Türkiye ve Dünyanın birçok bölgesiyle iletişim kuran izciler, bir etkinliği daha başarıyla gerçekleştirdi. Kısa adı JOTA ve JOTI olan etkinlik boyunca izciler bir dizi faaliyet gerçekleştirdi. İzciler Jota -Joti etkinlikleri kapsamında eğitimci liderler tarafından alanda gerçekleştirilen geleneksel okçuluk, matrak, telsiz eğitimi gibi eğitim faaliyetlerinden faydalandılar.

BİRÇOK ÜLKEYLE GÖRÜŞTÜLER

Kağıtsporlu izciler, “Barış Uzak Değil” sloganıyla, tüm dünyada aynı anda başlatılan ‘JotaJoti’ faaliyetiyle, Endonezya, İtalya, Fransa, Almanya, Norveç gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden izci arkadaşlarıyla görüştüler. Bir milyondan fazla izcinin katıldığı etkinlikte, dünyada bulunan izcilere neler yaptıklarını, hangi faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

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