Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda “11 Kasım 11:11’de 11 Milyon Fidan dikiyoruz” etkinliği için TEMA Gölcük Vakfı Başkanı Melahat Aşıkoğlu ve TEMA Gönüllüsü Melehat Aşıkoğlu İlkay Küçük, Şevkiye Uğur, Hasibe Eren ile birlikte Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.
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Gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında bilgi veren TEMA Gölcük Vakfı Başkanı Melahat Aşıkoğlu, “ Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, yetkililerle etkinlik hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Var olan ormanlarımızı korumak ve ağaçlandırma çalışmalarında iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu ilettik” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz