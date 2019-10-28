Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda “11 Kasım 11:11’de 11 Milyon Fidan dikiyoruz” etkinliği için TEMA Gölcük Vakfı Başkanı Melahat Aşıkoğlu ve TEMA Gönüllüsü Melehat Aşıkoğlu İlkay Küçük, Şevkiye Uğur, Hasibe Eren ile birlikte Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

BİLGİ EDİNDİLER

Gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında bilgi veren TEMA Gölcük Vakfı Başkanı Melahat Aşıkoğlu, “ Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, yetkililerle etkinlik hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Var olan ormanlarımızı korumak ve ağaçlandırma çalışmalarında iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu ilettik” dedi.