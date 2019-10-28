Çanakçı: Bu kış meyve ve sebzede sıkıntı yok

Gölcüklü çiftçiler tarafından kış sebzelerinin ekildiğini ve yaz aylarında olduğu gibi bereketli bir kış dönemi geçirmeyi beklediklerini söyleyen Gölcük Ziraat Odası Başkanı Çanakçı, “Gölcük’te şu anda meyve ve sebze konusunda üretimde ve tedarik alanında bir sıkıntı yok. Sezonluk ürünlerin bol miktarda olduğu gözlenmektedir. Lahana, ıspanak, marul, elma, armut, nar bol miktarda pazarlarımızda bulunmaktadır. Havaların elverişli gitmesi üretimi daha da fazlalaştırmaktadır. Bol olan ürünler pazarda tezgâh fiyatlarında olumlu yönde etki yapmaktadır. Tüketicilerimiz fiyatların makul oluşundan oldukça memnundur. Şu anda iklim şartları olumlu yönde seyretmekte, görünürde bir sıkıntı arz etmemektedir. Kış sebzelerinde üretim yönünde bir sıkıntı görünmemektedir. Kış aylarında yaşanabilecek don olayı olmadığı sürece üreticilerimiz herhangi bir sıkıntıya düşmeyeceklerdir” dedi.

“ÇKS’YE KAYITLI 312 ÇİFTÇİ VAR”

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçi sayısı hakkında da bilgiler paylaşan başkan Çanakçı, “Gölcük’te şu anda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı 312 çiftçimiz var. Bunun dışında kayıt dışı üretim yapan küçük ölçekli çiftçilerimiz de bulunmaktadır. Şu anda çiftçilerimizin tek sıkıntısı girdi maliyetleri (gübre, ilaç, mazot, elektrik) fiyatlarının yüksek oluşu çiftçilerimizi sıkıntıya sokmaktadır. Bunun dışında çiftçilerimiz bölgesel olarak ürettiği ürünü kısa sürede sattığı için fazla bir sıkıntıya neden olmamakta. Genel olarak baktığımız zaman üreticilerimizin sıkıntıları hat safhada. Girdi fiyatlarının düşürülmesi için Hükümetimiz acil çözümler üretmelidir. Çiftçiler kooperatifleşmeye, birlik olmaya yönlendirilmeli. Bunun için yasal düzenlemeler yapılmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.