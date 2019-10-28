Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:47 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:48 TSİ

Çanakçı: Bu kış meyve ve sebzede sıkıntı yok

Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı yaz aylarında Gölcüklü çiftçilerin herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek, “Bu kış meyve ve sebzede sıkıntı yaşanmayacak” dedi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcüklü çiftçiler tarafından kış sebzelerinin ekildiğini ve yaz aylarında olduğu gibi bereketli bir kış dönemi geçirmeyi beklediklerini söyleyen Gölcük Ziraat Odası Başkanı Çanakçı, “Gölcük’te şu anda meyve ve sebze konusunda üretimde ve tedarik alanında bir sıkıntı yok. Sezonluk ürünlerin bol miktarda olduğu gözlenmektedir. Lahana, ıspanak, marul, elma, armut, nar bol miktarda pazarlarımızda bulunmaktadır. Havaların elverişli gitmesi üretimi daha da fazlalaştırmaktadır. Bol olan ürünler pazarda tezgâh fiyatlarında olumlu yönde etki yapmaktadır. Tüketicilerimiz fiyatların makul oluşundan oldukça memnundur. Şu anda iklim şartları olumlu yönde seyretmekte, görünürde bir sıkıntı arz etmemektedir. Kış sebzelerinde üretim yönünde bir sıkıntı görünmemektedir. Kış aylarında yaşanabilecek don olayı olmadığı sürece üreticilerimiz herhangi bir sıkıntıya düşmeyeceklerdir” dedi.

“ÇKS’YE KAYITLI 312 ÇİFTÇİ VAR”

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı çiftçi sayısı hakkında da bilgiler paylaşan başkan Çanakçı, “Gölcük’te şu anda Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı 312 çiftçimiz var. Bunun dışında kayıt dışı üretim yapan küçük ölçekli çiftçilerimiz de bulunmaktadır. Şu anda çiftçilerimizin tek sıkıntısı girdi maliyetleri (gübre, ilaç, mazot, elektrik) fiyatlarının yüksek oluşu çiftçilerimizi sıkıntıya sokmaktadır. Bunun dışında çiftçilerimiz bölgesel olarak ürettiği ürünü kısa sürede sattığı için fazla bir sıkıntıya neden olmamakta. Genel olarak baktığımız zaman üreticilerimizin sıkıntıları hat safhada. Girdi fiyatlarının düşürülmesi için Hükümetimiz acil çözümler üretmelidir. Çiftçiler kooperatifleşmeye, birlik olmaya yönlendirilmeli. Bunun için yasal düzenlemeler yapılmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Bugün 17:47 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gebze’ye 300 milyon TL’lik yeni bir yatırım daha mask
Gebze’ye 300 milyon TL’lik yeni bir yatırım daha
Milyarderlerin serveti 21.6 milyar eridi mask
Milyarderlerin serveti 21.6 milyar eridi
Bu firmadan alacağı olan Kocaelililer dikkat! mask
Bu firmadan alacağı olan Kocaelililer dikkat!
Belediyede tek maaş dönemi mask
Belediyede tek maaş dönemi
Vergide yeni dönem! mask
Vergide yeni dönem!
BDDK'dan flaş taksit kararı! mask
BDDK'dan flaş taksit kararı!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de denizin altında bulundu! mask
Kocaeli'de denizin altında bulundu!
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
Değiştirmek için son bir hafta! mask
Değiştirmek için son bir hafta!
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak mask
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak
Şehit ateşi Darıca’ya düştü mask
Şehit ateşi Darıca’ya düştü

GALERİ

Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor mask
Barış Pınarı şehidi ilimize geliyor
Vertigoya karşı tedbirinizi alın mask
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor" mask
Geleneksel tıp uygulamaları modern tıpa ışık tutuyor"
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün mask
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL