Başkan Sezer: Bayramımız kutlu olsun

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Başkan Sezer mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyetimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilişinin 96. Yıldönümünü milli birlik ve beraberlik içinde, büyük bir coşkuyla kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, kanını ve canını ortaya koyarak kazandığı milli mücadeleyi taçlandırarak, 29 Ekim 1923’te “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesiyle kurulan Cumhuriyetimiz, aradan geçen 96 yılda, her türlü saldırı ve zorluklar karşısında dimdik ayakta kalmıştır” dedi.

“EMPERYALİST SALDIRILARA MARUZ KALDIK”

“Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla, istiklaline ve istikbaline sahip çıkan Aziz Milletimiz, geçmişte olduğu gibi günümüzde de emperyalist saldırılara karşı, birlik ve beraberliğini koruyarak, kenetlenmesini bilmiştir.Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 96 yılda, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve güçlü demokrasisiyle, bölgede ve dünyada söz sahibi ülkeler arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat etmiştir.”

“GAZİ’Yİ VE ŞEHİTLERİ ANIYORUM”

“Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi ve rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm hemşerilerimizin ve Aziz Milletimizin CumhuriyetBayramı’nı, en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”