THK, muhtarları unutmadı

Türk Hava Kurumu Kandıra Şubesi, Muhtarlar Günü nedeniyle Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi’ni ve Kandıra Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek muhtarların gününü kutladı. THK Kandıra Şube Başkan Vekili Recep Şenol ve THK Kandıra Saymanı Kübra Uztürk, günün anısına muhtarlara Türk Bayrağı hediye ederek görevlerinde başarılar diledi. Kandıralı muhtarlar da bu özel günlerinde kendilerini unutmayan THK yetkililerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.