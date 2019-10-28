Türk Hava Kurumu Kandıra Şubesi, Muhtarlar Günü nedeniyle Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şubesi’ni ve Kandıra Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek muhtarların gününü kutladı. THK Kandıra Şube Başkan Vekili Recep Şenol ve THK Kandıra Saymanı Kübra Uztürk, günün anısına muhtarlara Türk Bayrağı hediye ederek görevlerinde başarılar diledi. Kandıralı muhtarlar da bu özel günlerinde kendilerini unutmayan THK yetkililerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.
Bugün 17:48 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 17:49 TSİ
THK, muhtarları unutmadı
Türk Hava Kurumu Kandıra Şubesi, Muhtarlar Günü’nde Kandıralı muhtarları yalnız bırakmadı
Büyütmek için resme tıklayın
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz