Sarıbay, Alevilerin kermesini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Başkan Yardımcısı Selim Yıldız ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şubesi’nin geliri burs verdiği öğrencilere bağışlanmak üzere açtığı kermesi ziyaret etti. Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şubesi Başkanı Birol Sağlam ve dernek üyeleri eşliğinde kermesi gezen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve il yönetim kurulu üyeleri satışı gerçekleşen ürünlerden de alarak öğrencilerin burs gelirlerine katkıda bulundu. İzmit Sanat Sokağı’nda açılan ve tüm ürünlerin dernek üyesi kadınlar tarafından yapıldığı kermesin 26 Ekim Pazar Günü’ne kadar açık olacağı öğrenildi.