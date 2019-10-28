Başiskele Kullar Alsancak Caddesi üzerinde Özay Neşe’nin kullandığı 41 ABU 543 plakalı otomobil, Ezgi Sokak üzerinden Yuvacık istikametine dönmek istediği esnada Alsancak Caddesi üzerinden gelip Yuvacık istikametine gitmekte olan Hasan Işık idaresindeki 41 AY 726 plakalı panelvan araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Neşe’nin kullandığı otomobil kaldırımı aşıp bir tabelayı devirdikten sonra boş araziye uçarken Hasan Işık idaresindeki araç ise kaldırım üzerine çıktı. Kazada otomobilde bulunan Özay Neşe, eşi Hacer Neşe ve torunları Ediz Neşe yaralanarak otomobilde sıkıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine telsim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.